AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس: سقارة مقبرة مهمة للناس المدفونة من 2500 سنة.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن منطقة سقارة الاثرية التى اكتشف بها 59 مومياء، منطقة مهمة للغاية حيث اكتشف بها مومياء المرضعة الخاصة بالملك توت عنخ امون، ورئيس وزراء مصر فى عصر امنحوتب الثالث، والعديد من مومياوات الشخصيات المهمة.


ولفت حواس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، إلى أن المقبرة التى عثر بداخلها على 59 تابوتا، بها توابيت أخرى لم تكتشف بعد.


وتابع حواس قائلا:" سقارة مقبرة مهمة للناس اللى ادفنت من 2500 سنة تقريبا".


ووسط تغطية إعلامية موسعة بمنطقة جبانة سقارة الأثرية بحضور مايقرب من 60 سفيرا أجنبيا وعربيا وإفريقيا فى القاهرة وعائلاتهم، وعدد من وكالات الانباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والاجنبية، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة، قامت به البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكشفت البعثة عن ثلاثة آبار للدفن علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين ١٠ و ١٢ مترا بداخلها 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق البعض. 

وخلال كلمته، أشار الدكتور العناني إلى أن هذا اليوم يعتبر حدثا هاما حيث أنه يبرز أن تفرد مصر فى تنوعها الذي لا تمتلكه كثير من دول العالم، لافتا إلي مشاركة ما يقرب من ٦٠ سفيرا وأسرهم من ٤٣ دولة صديقة لمصر اليوم فى الإعلان عن هذا الكشف الأثري وهو ما يعكس دعمهم الكامل للسياحة والآثار المصرية.

وتحدث الوزير عن الزيارة التى تم تنظيمها لما يقرب من ٣٠ سفيرا من سفراء الدول المختلفة فى مصر إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى والتي استمتعوا خلالها بأنشطة متنوعة ما بين السفاري والغوص والسنوركلينج، بالإضافة إلى زيارة محمية رأس محمد ومتحف شرم الشيخ.

كما أشار إلى وجود اليوم حوالي أكثر من ٢٠٠ من ممثلي مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية، مقدما لهم الشكر على مشاركتهم فى الحضور اليوم لنقل هذا الحدث الضخم للعالم وتسليط الضوء عالميا على الحضارة المصرية العريقة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

العناني ووزيري يتابعان أعمال البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة

فيلم ترويجي لكشف أثري عمره 2500 عام يضم 13 تابوتا

سر الأرض .. مومياوات وتوابيت تكشف أسرار التاريخ

منطقة آثار سقارة تبوح بأسرارها للعالم في كشف جديد.. السبت

وزير الآثار يفتح تابوتا أثريا أمام وسائل الإعلام.. تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

بعد الإعلان عن توابيت سقارة.. خبير أثري: الاكتشافات الجديدة قد تعيد السياحة لسابق عهدها

ترشيحاتنا

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

هل سأموت بسبب الفيروس؟ آخر ما قاله ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

لو متعرفش| تخفيضات تصل لـ75% على تذاكر القطارات لـ ذوى الاحتياجات

تخفيض جديد في أسعار رينو كادجار renault kadjar 2021 .. صور

أول المستفيدين من رحيل فايلر.. صالح جمعة مفاجأة موسيماني أمام المقاولون

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

هل سأموت بسبب الفيروس؟ آخر ما قاله ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

دون تكاليف.. 3 طرق طبيعية للتغلب على آلام الظهر