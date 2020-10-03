زاهي حواس: سقارة مقبرة مهمة للناس المدفونة من 2500 سنة.. فيديو

ولفت حواس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، إلى أن المقبرة التى عثر بداخلها على 59 تابوتا، بها توابيت أخرى لم تكتشف بعد.

وتابع حواس قائلا:" سقارة مقبرة مهمة للناس اللى ادفنت من 2500 سنة تقريبا".

ووسط تغطية إعلامية موسعة بمنطقة جبانة سقارة الأثرية بحضور مايقرب من 60 سفيرا أجنبيا وعربيا وإفريقيا فى القاهرة وعائلاتهم، وعدد من وكالات الانباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والاجنبية، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة، قامت به البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وكشفت البعثة عن ثلاثة آبار للدفن علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين ١٠ و ١٢ مترا بداخلها 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق البعض.





وخلال كلمته، أشار الدكتور العناني إلى أن هذا اليوم يعتبر حدثا هاما حيث أنه يبرز أن تفرد مصر فى تنوعها الذي لا تمتلكه كثير من دول العالم، لافتا إلي مشاركة ما يقرب من ٦٠ سفيرا وأسرهم من ٤٣ دولة صديقة لمصر اليوم فى الإعلان عن هذا الكشف الأثري وهو ما يعكس دعمهم الكامل للسياحة والآثار المصرية.





وتحدث الوزير عن الزيارة التى تم تنظيمها لما يقرب من ٣٠ سفيرا من سفراء الدول المختلفة فى مصر إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى والتي استمتعوا خلالها بأنشطة متنوعة ما بين السفاري والغوص والسنوركلينج، بالإضافة إلى زيارة محمية رأس محمد ومتحف شرم الشيخ.



