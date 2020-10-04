أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك محاولة من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطمأنة الجمهور بشأن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا إلى أدت حدوث ارتباك واسع النطاق ومخاوف بشأن شفافية الحديث عن حالته الصحية، حيث قال مصدر مطلع على صحة ترامب للصحفيين إن الـ48 ساعة القادمة ستكون حرجة في تحديد مدى شدة الإصابة.





وقال المصدر للصحفيين في تجمع البيت الأبيض بعد إحاطة من أطبائه إن حالة الرئيس خلال الـ24 ساعة الأخيرة مقلقة للغاية وأن الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة على صعيد الرعاية المقدمة له، مضيفا: "لازلنا لا نسير على طريق الشفاء التام".





كان طبيب ترامب شون كونلي أعلن أنه تقييمه متفائل لحالة الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه على ما يرام، وأنه خال من الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن أعراض الإصابة والتي تضمنت سعال خفيف للغاية واحتفان أنفي وإرهاق، قد تم حلها وتحسنت.





ولكن كونلي كان مراوغا بشأن متى وما إذا كان ترامب سيتلتقى "أكسجين إضافي" وقال "إنه لا يتلقى الأكسجين الآن".





لكن مصدرًا مقربًا من البيت الأبيض قال إن ترامب تلقى أكسجينًا إضافيًا منذ أن بدأ مرضه. وقال المصدر إن ترامب كان تلقى الأكسجين بالتأكيد، مضيفا أن ذلك كان يوم الجمعة.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة التطور الجديد بتلقي ترامب الأكسجين. وذكرت شبكة "سي إن إن، يوم الجمعة أن الرئيس كان يعاني من صعوبة في التنفس.





وأشارت الشبكة إلى أن الإحاطة الوردية من الأطباء، والتي تتناقض مع المعلومات الأخرى عن حالة الرئيس، جاءت في صباح اليوم التالي لنقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني ، وهي خطوة أدخلت البلاد في أزمة عميقة حيث اتسعت دائرة المساعدين الحاليين والسابقين الذين خضعوا لاختبارات كورونا والتي جاءت نتائجها إيجابية.





قال كونلي خلال الإحاطة - التي حدثت قبل وقت قصير من ظهر يوم الأحد بتوقيت واشنطن في والتر ريد - أنه تم تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا قبل 72 ساعة. أصدر في وقت لاحق بيانًا ظهر يوم السبت قال فيه إنه أخطأ في الكلام أثناء الإحاطة وكان يقصد أن يقول إنه "اليوم الثالث" من تشخيص ترامب - وأنه تم تشخيص الرئيس ليلة الجمعة.





قدم كونلي تفاصيل شحيحة وغير كافية حول المؤشرات الحيوية للرئيس. واعترف بأن الرئيس أصيب بالحمى في وقت من الأوقات، لكنه رفض الإفصاح عما كانت عليه الحالة حينها. وقال شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" قبل الإحاطة، إن الرئيس لا يزال يعاني من حمى منخفضة يوم السبت.





كما رفض كونلي القول متى أجرى ترامب آخر اختبار سلبي لكورونا أو عدد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للفيروس في دائرة الرئيس نظرًا لأن ترامب نادرًا ما يرتدي قناعًا.