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رياضة

زملكاوي ولا اهلاوي.. زميل محمد صلاح السابق في المقاولون يعلن ميول نجم ليفربول

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تحدث محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب ومدرب حراس بيراميدز سابقا، عن حقيقة ميول محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، إلى ناديي الأهلي والزمالك.

وقال العقباوي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمد صلاح كان صديقي في الملعب وكنا نتابع مباريات الاهلي والزمالك سويا".

وتابع:"كنت استشعر أن محمد صلاح يميل إلى نادي الزمالك خلال متابعته لمبارياته خلال تواجده في المقاولون وقبل احترافه".

وأتم: "أعرف من بعض المقربين أن والد محمد صلاح زملكاوي أيضا".

كان محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر نشر صورتين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر خلالها في إعلان عن أحدث أجهزة الهاتف المحمول.

يأتي ظهور صلاح عبر فيسبوك بعد دقائق من انتشار شائعة إصابته بمرض فيروس كورونا للرد عليها بعدما أُثيرت في الساعات القليلة الماضية الشائعات عن إصابة محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن برينس ماركوس نشر الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مؤكدًا أن اللاعب يخضع للعزل الطبي وينتظر الخضوع لاختبار ثاني.

المقلق فى الأمر أن برينس ماركوس المشجع فقط لـ ليفربول يتم متابعته بواسطة الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، كما أن إعلان إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا سبقه تأكيدات من أشخاص عاديين ليسوا مصادر أن اللاعب السنغالي أُصيب بالمرض. 

وحسب البروتكول الموضوع من رابطة البريميرليج فأن النادي الذي يضم بين صفوفه إحدى الحالات المصابة بالفيروس هو فقط المخول بالإعلان عن ذلك، ونادي ليفربول لم يعلن عن إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا حتى الآن.
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