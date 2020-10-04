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شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
إهانة القرآن
إهانة القرآن
عزة عاطف
تمر السنين ومن غير المعروف حتى يومنا هذا سبب كره الدنماركيين الشديد للمسلمين وللقرآن الكريم، ورغبتهم في محوه وإحراقه، واستمرارهم في إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة.

حاولت مجموعة من المتطرفين الدنماركيين إحراق نسخ من القرآن الكريم في ميدان عام بالدنمارك خلال مقطع فيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يظهر الفيديو لحظة إمساك أنصار حزب «سترام كورس» اليميني المتطرف بعدد من المصاحف وإحراقها في سعادة عارمة على مرآى من رجال الشرطة والجميع.

اجتمع عدد من أنصار الحزب بقيادة زعيمه المحامي المتطرف «راسموس بالودان» في ميدان عام وقاموا بإحراق نسخ من القرآن الكريم في مقطع فيديو مستفز.

ظهر الزعيم الدنماركي المتطرف بالودان يسكب البنزين على المصحف ثم يشعل فيه النيران، وسط تصفيق شديد من جانب أنصاره، الذين تقاذفوا المصاحف فيما بينهم بضحكات عالية وأصوات مرتفعة، مما أثار موجة شديدة الغضب وسط مطالبات من المسلمين حول العالم بالتدخل من مؤساستهم الدينية والحكومات لمنع تلك الفوضى.

وكشف الفيديو عن لحظة اعتقال الشرطة الدنماركية لرجل أسود وامرأة يبدو أنهما حاولا منع تلك المهزلة وإيقاف حرق المصاحف الشريفة على يد المتطرفين وزعيمهم، فقد انبطح الثنائي على الأرض بعدما كبلتهما الشرطة.
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