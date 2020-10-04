وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة، مضيفا أنه يتمنى التركيز على التعلم وعدم الانشغال بالتقييم والدرجات.





وقال شوقي، في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن هناك العديد من الأسئلة تنطوي على خلفية الدروس الخصوصية "فأكرر لكم لا حاجة لها".





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تغيير دور المعلم من التلقين إلى دور التوجيه في نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية لو الطالب يحتاج إلى المزيد من الدعم، وسيكون المدرس موجود ويؤدي دوره طوال العام الدراسي الجديد بكل الوسائل.





وأكد وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية الجديدة سيكون مسموحا فيها للطالب باختيار أي مدرس يفهم منه، فالطالب لن يكون مربوطًا بمدرس مدرسته فقط.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لفلسفة نظام التعليم الجديد، فقد تم إعداد المناهج من رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي لتكون خالية من أي امتحانات للأطفال في هذه السن المبكرة ليمارس الاطفال متعة التعلم في هذه المرحلة.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه لقياس أثر تطبيق نظام التعليم الجديد في مصر ، جاري تصميم امتحان معياري مصري لـيتم تطبيقه على تلاميذ نظام التعليم الجديد عندما يصلوا لـ 4 ابتدائي لقياس مستواهم في القراءة والكتابة، بالإضافة إلى الاستعداد لخضوع هؤلاء التلاميذ لـ امتحان دولي لعينة من الطلاب مع دول أخرى لقياس قدراتنا بجوار طلاب الدول الأخرى.