AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:27 ص
طارق شوقي: لا حاجة
طارق شوقي: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم
محمد شحتة
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة، مضيفا أنه يتمنى التركيز على التعلم وعدم الانشغال بالتقييم والدرجات.

وقال شوقي، في تصريح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن هناك العديد من الأسئلة تنطوي على خلفية الدروس الخصوصية "فأكرر لكم لا حاجة لها".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تغيير دور المعلم من التلقين إلى دور التوجيه في نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية لو الطالب يحتاج إلى المزيد من الدعم، وسيكون المدرس موجود ويؤدي دوره طوال العام الدراسي الجديد بكل الوسائل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية الجديدة سيكون مسموحا فيها للطالب باختيار أي مدرس يفهم منه، فالطالب لن يكون مربوطًا بمدرس مدرسته فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لفلسفة نظام التعليم الجديد، فقد تم إعداد المناهج من رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي لتكون خالية من أي امتحانات للأطفال في هذه السن المبكرة ليمارس الاطفال متعة التعلم في هذه المرحلة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه لقياس أثر تطبيق نظام التعليم الجديد في مصر ، جاري تصميم امتحان معياري مصري لـيتم تطبيقه على تلاميذ نظام التعليم الجديد عندما يصلوا لـ 4 ابتدائي لقياس مستواهم في القراءة والكتابة، بالإضافة إلى الاستعداد لخضوع هؤلاء التلاميذ لـ امتحان دولي لعينة من الطلاب مع دول أخرى لقياس قدراتنا بجوار طلاب الدول الأخرى.
وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام المجموعات المدرسية في العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

وزير التربية والتعليم يوجه نصيحة مهمة لـ أولياء الأمور.. فيديو

التفاصيل الكاملة لخطة محاربة الدروس الخصوصية بـ مجموعات التقوية

أستاذ بكلية التربية: قرارات التربية والتعليم تقضي على الدروس الخصوصية

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

حكم الوشم في الإسلام.. وأسباب تحريمه

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ضربه موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة نادي مصر في الدوري

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

أنا كده هتضرر.. سيد علي يوجه شكوى على الهواء لمجلس الوزراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة