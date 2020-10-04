AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. جمال يوسف يعلق على شفائه من السرطان .. فيديو نادر لزينة.. وسبب تأجيل طحن في طحن لـ حمادة هلال

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.


زينة تنشر فيديو نادرا من مسرحيتها في الثانوية

نشرت زينة فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.


حمادة هلال: كورونا سبب تأجيل طرح طحن في طحن

كشف حمادة هلال عن سبب تأجيل طرح أغنية طحن في طحن التي كان من المقرر طرحها منذ فترة، وقال لـ "صدى البلد" أن الأغنية لها مود خاص وصنعت لفترة محددة، ولكنها لا تتوافق الآن مع أجواء كورونا لذلك سيتم تأجيلها قليلا


أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها .. شاهد

نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

روج كريم سامي مؤلف مسرحية اللوكاندة للعمل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على فيسبوك.

Advertisements

موضوعات متعلقة

يخرج من أحزانه .. حمادة هلال يطرح أغنية «طحن فى طحن» بعد يومين

حمادة هلال يشارك متابعيه بصورة جديدة .. والجمهور: وحشتنا | شاهد

حمادة هلال: كورونا سبب تأجيل طرح طحن في طحن

خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

زينة تنشر فيديو نادرا من مسرحيتها في الثانوية

قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

ترشيحاتنا

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

ما كفارة من حلف بالله كذبًا وهو يعلم الحقيقة؟ .. الإفتاء توضح

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

المصري يشكو من اتحاد الكرة: بيعايرونا بطرد ساسي وما بيردوش علينا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد