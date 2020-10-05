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سموم إسكندرية: يحذر من نبات شائع استخدامه يسبب التسمم.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
حذرت الدكتورة مها غانم المشرف على مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من نباته "الترياق" أو ما يسمى بالنبات المر.

وقالت مها غانم  مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة المصرية "الأولى"، أن نباته الترياق شائعة الاستخدام ولكن زيوتها أو كثرة استخدامها يسبب التسمم والتشنجات والغيبوبة وتسممات فى الكبد والرئة.

وكان حذر مركز سموم الإسكندرية التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية من تناول الاطفال مستحضرات التجميل بالخطأ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .

وأوضح البيان الصادر عن المركز أن هناك بعض مستحضرات التجميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن الاعتقاد بأن جميع المستحضرات لا تسبب أي تسمم أو أضرار خاطئ تماما.


ولفت إلى أن مستحضرات إزالة طلاء الأظافر، والكريمات المستخدمة لفرد الشعر، والمستخدمة لتمويج الشعر، وبعض أنواع صبغات الشعر، والعطور، تعد من المستحضرات شديدة الخطورة.

وشدد المركز على ضرورة إبقاء مثل هذه الأشياء بعيدا عن متناول الأطفال، ومراجعة الأطباء في حالة تناولهم لتلك المواد للتعرف على مكوناتها.
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