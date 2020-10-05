10 آلاف جنيه.. ننشر الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب بالإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية وضع عددًا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وتم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها.

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وجاءت الضوابط كالآتي:

- قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي موضح به الشوارع التي سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين. وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي علي حده.

- عدم قيام المرشح بوضع اللافتات في طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.

- عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.

- عدم وضع أى ملصقات على المباني الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.

- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.

- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب.

- السماح بوضع اللافتات في الشوارع الفرعية.

- عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل بحيث يسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات علي أعمدة الإضاءة بكافة أنواعها.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية خلال المرحلة الأولى يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر.