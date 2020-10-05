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رياضة

عقب قرار إيقافه.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار اللجنة الاوليمبية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية ‏لجميع الشعب المصري على دعمهم له بعد قرار اللجنة الأوليمبية ‏المصرية.‏

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" ما يحدث معي لا يصح على الاطلاق، ‏أنا رجل وطني".‏

وواصل:" مخطط قطري يحاول إسقاطي، ومعي الدليل القاطع، ودعم ‏الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر رسالة ربانية ‏على صحة موقفي".‏

وكانت اللجنة الأولمبية قررت، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .


 ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.

د- على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
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