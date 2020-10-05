طريقة عمل المخلل السوري المشكل مثل المحلات الشهيرة

يشتهر السوريون بالمخللات المتميزة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طريقة المخلل المشكل بالطريقة السورية والتي ستنال إعجاب أسرتك.
مكونات المخلل السوري المشكل
ملفوف مقطع مربعات
خيار مقطع
جزر مقطع
فلفل الوان
زهرة مقطعة
ثوم
فلفل حار حسب الرغبة
لكل ٤ اكواب ماء نصف كوب ملح و٢ من غطاء روح الخل ...
مخلل البنجر :
بنجر مسلوق
ثوم
معلقة سكر
ومتل قبل لكل ٤ اكواب ماء نصف كوب ملح و٢ غطاء من روح الخل .
ملاحظة ضعي كوب من ماء البنجر ٣ اكواب ماء مغلي ومبرد قليلا ونصف كوب ملح والخل ومعلقة سكر نحركم جيدا..
نرص البنجر بالمرطبان ونضع الثوم ثم نضع المحلول الملحي ...
مخلل الخيار :
خيار ما بكون نوع مليء بالماء ..اختاري الرفيع والصغير ويجب عمل فتحات بالسكينة لكي يدخل المحلول بداخله
ومتل قبل لكل ٤ اكواب ماء نصف كوب ملح وغطاتين روح الخل وبنحط الثوم والفلفل حارحسب الرغبة
خلطة المخلل السوري :
جزر مفروم ناعم
ملفوف مفروم ناعم
باذنجان مفروم ناعم
فلفل الوان مفروم ناعم
بقدونس مفروم ناعم
جوز مفروم ناعم
فلفل حار مفروم ناعم
نصف الكمية زيت زيتون والنصف الثاني المحلول الذي كتب سابقا