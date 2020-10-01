بدل الطرشي.. طريقة عمل الطماطم المخللة

إذا كنت من عشاق المقبلات وتريد تقديم وصفات جديدة لأسرتك تساعد على فتح شهيتهم إلى الطعام، تقدم لك الشيف مريم كشك طريقة عمل الطماطم المخللة بخطوات سهلة وبسيطة ولن تستغرق منك سوى دقائق معدودة.





مقادير الطماطم المخللة -





- كمية من الطماطم

- فلفل أخضر

- فلفل رومى حامى

- ملح

- فلفل أسود

- ثوم مفروم

- كمون

- شطة

- خل

- ليمون

- بقدونس

- رشة زيت

خطوات العمل





_ يتم شق الطماطم من المنتصف دون أن ينفصل النصفان عن بعضهما البعض.

- يتم خلط المكونات السابق ذكرها فى الخلاط الكهربائى لثوانٍ حتى تمتزج جيدًا.

- يتم حشو الطماطم باستخدام ملعقة صغيرة، بحيث نضع كمية منه بداخل الطماطم.