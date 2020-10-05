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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار غزيرة على جنوب الصعيد وسيناء غدا.. وطقس مائل للحرارة في القاهرة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:19 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. 

ويكون الطقس، مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية معتدلا ليلا، يصاحب ذلك أمطارا متوسطة تكون رعدية على عدة مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.  

ويبقى الطقس حارا على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، يصاحب ذلك أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة. 

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى و24 للصغرى، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغري 28، شمال الصعيد 34 للعظمى و 24 للصغري، جنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري. 
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