AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انفصاله عن حبيبته.. جيرارد بتلر يفكر في الاعتزال

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:54 م
جيرارد بتلر
جيرارد بتلر
شروق ابراهيم
يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي. 

وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع. 

وصدم النجم العالمي جمهوره قائلا "سأعيد النظر في أفلامي وهل هي مهمة للناس أم لا وما إذا كنت سأستمر في هذه المهنة".

وتحدث ايضا جيرارد بتلر عن حادثة الدراجة النارية في عام 2017 والتي تسببت في إصابات بالغة أدت لإجرائه عملية جراحية خاطئة، ومن ثم 7 عمليات جراحية اخرى، مصرحا "هذه الحادثة قتلتني".

واضاف جيرارد بتلر الذي يبلغ من العمر 50 عاما: "أثناء وقوع الحادث كنت أطير في الهواء من شدة التصادم مع سيارة في شوارع لوس أنجلوس وظننت في هذه اللحظة أنني سأموت". 

ولفت جيرارد بتلر إلى أن هذه الحادثة جعلته يشعر بقيمة الحياة وأن عليه أن يتراجع عن حياة المغامرات التي يعيشها رغم أنه يعشق ركوب الدراجات النارية. 
 
انفصل  والد جيرارد بتلر عن والدته وهو عمره عام ونصف وعاد حيتها الى اسكتلندا ، ولم ير والده الا عندما بلغ 16 عاما. 

وشارك جيرارد بتلر في مسارح الشباب التحق بجامعة (جلاسجو) لدراسة المحاماة، ومر النجم العالمي الشهير بتجربة قاسية بعد وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| النجمة اللبنانية نادين نسيب في العمليات بعد انفجار بيروت

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

ترشيحاتنا

وسط صراخ ودعوات بالمغفرة.. الآلاف يشيعون "عروسي الجنة" في ديرب نجم

بعد سفرهم لتركيا لتبييض الأسنان.. وفاة شاب والثاني في غيبوبة والثالث فقد النطق

"شيخ الأزهر" و"سعفان" : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة

موعد وصول كافين جونسون لتولي منصب المدرب المساعد لـ موسيماني بالأهلي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. أحمد عادل يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

AdvertisementS

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟.. الإفتاء ترد

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

كيف ينجو مرتضى منصور من جحيم الإيقاف 4 سنوات.. جهتان تحسمان موقفه

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

دعاني لمنزله وتحرش بي جنسيا.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

وفاة لاعب القناة الناشئ مروان محمود والنادي يعلن الحداد 3 أيام

"شيخ الأزهر" و"سعفان" : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة

فرج عامر يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الزمالك وسموحة

عقب قرارإيقاف مرتضى منصور.. حازم إمام يدعم الزمالك بـ طريقة متميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور

توم كروز يصور مشهد أكشن خطيرا بالجزء السابع من Mission Impossible.. صور

بعد تعافيه من سرطان البلعوم.. معلومات عن مرض الفنان جمال يوسف