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مرأة

ارتدته إيما كورين.. إعادة تصميم فستان زفاف الأميرة ديانا في 2020 |شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:27 م
ايما كورين ترتدي
ايما كورين ترتدي فستان الاميرة ديانا
رشا عوني

مع اقتراب عرض الجزء الرابع من مسلسل The Crown ، نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل، أول صورة للنجمة إيما كورين التي تؤدي دور الأميرة ديانا ، وهي ترتدي فستان زفافها .


الفستان الذي تم تصميمه لتصوير مشهد الزفاف في المسلسل ، جاء تمامًا كفستان ديانا الحقيقي الذي ارتدته عام 1981 .


مصممة الأزياء إيمي روبيرتس نجحت في تصميم و تفصيل فستان الأميرة ديانا من جديد، حيث بذلت قصارى جهدها في محاكاة تفاصيل التصميم الأصلي لفستان ديانا، والذي صممه  ديفيد وإيليزابيث ايمانويل خصيصًا لزفاف أميرة ويلز.


وينتظر الجمهور عرض الجزء الرابع من المسلسل بشغف يوم 15 نوفمبر المقبل، خاصة وأنه سيشهد إنضمام شخصية الأميرة ديانا إلى أحداث العمل، حيث من المفترض أن يغطي الموسم الرابع تفاصيل العائلة الملكية مابين 1979 و1990.

ارتدته إيما كورين.. إعادة تصميم فستان زفاف الأميرة ديانا في 2020 |شاهد
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