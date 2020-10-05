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أخبار البلد

بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهه إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان .

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الإستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقًا لقواعد التشغيل بعد تركيبها ، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضررًا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى .


يأتى إرسال تلك المخابز النصف الية الميدانية للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان .

كما يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلىللقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية .
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