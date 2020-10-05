نشرة الصحة والمرأة .. دراسة تكشف الناقلين لعدوى كورونا .. وياسمين صبري تجذب الأنظار في أحدث ظهور
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:02 م
ياسمين صبري
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أبرز العناوين خلال السطور التالية.
تستمر حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا
COVID-19 في الارتفاع في جميع أنحاء العالم دون ظهور ذروة في الأفق، بينما يواصل الباحثون والخبراء الطبيون في جميع أنحاء العالم معرفة المزيد عن العدوى الجديدة ومجموعة أعراضها الغريبة.
الزنك معروف بتأثيراته المضادة للفيروسات وينتج كل من نزلات البرد الشائعة والوباء العالمي الحالي عن فيروسات تنتمي إلى نفس العائلة ، تُعرف باسم فيروسات كورونا فهل يمكن أن يكون الزنك أحد مفاتيح دعم جهاز المناعة.
نشرت الفنانة ياسمين صبري
صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
يمكن أن ينتقل فيروس كورونا
من خلال أنشطة يومية دون أن نعلم، ويستمر البحث في تسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تنتقل بها العوامل الممرضة.