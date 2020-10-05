محافظ المنوفية يكرم عاملا بمنظومة النظافة بقويسنا لإخلاصه وتفانيه في العمل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة ، محمود مرسى الدكر والذى يعمل بقطاع النظافة بنظام اليومية بالوحدة المحلية بقرية طه شبرا بقويسنا وبحضور خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .





وقام محافظ المنوفية بمنحه مكافأة مالية ، فضلًا عن تقديم حلوى المولد النبوى الشريف تقديرًا لتفانيه وإخلاصه في العمل والالتزام بأداء واجبه الوظيفى على أكمل وجه ، يأتى هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بعمال قطاع النظافة وتشجيعهم على العمل وتحمل المسئولية تجاة وطنهم،.





وأكد محافظ المنوفية أن تكريم عمال النظافة يأتى إيمانًا لما يقومون به من دور هام في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم بما يضمن حياة كريمة وآمنة .





وقد أعرب العامل محمود الدكر عن سعادته بهذا التكريم ، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسه من إهتمام بعمال قطاع النظافة وحرصه على تحسين قطاع تحسين البيئة.





جدير بالذكر أن المواطن محمود مرسى الدكر يقيم بقرية طه شبرا بقويسنا ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.