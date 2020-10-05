محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية ولحوم على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل .. شاهد

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ورافق المحافظ خلال زيارته للقرية محمد موسى نائب المحافظ والدكتورة ريموندا رفعت شنودة عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.





ويأتي هذا التحرك في إطار دعم تلك الأسر وتقديم كافة الاتصالات الخاصة بهم في أوقات الأزمات.





وتابع محافظ المنوفية على الطبيعة الحالة العامة لمنازل الأسر المتضررة بالقرية نتيجة ارتفاع منسوب مياة النيل وحجم الأضرار المترتبة وتذليل كافة العقبات أمامهم حرصا على الصالح العام.





كما وجه المحافظ رئيس مدينة أشمون بعمل حصر شامل لكافة الحالات المستحقة لبحث إمكانية مساعدتهم، مؤكدا على إعفائهم من إيجار الأراضى لتخفيف العبء والمعاناة عنهم طبقا لقرار وزير الزراعة.





وزع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية63 كرتونة مواد غذائية و120 كيلو لحوم و(30) شيكارة دقيق و(30) علبة حلوى المولد النبوى المتضررة منسوب مياه نهر النيل بقرية دلهمو البحرية والقبلية مركز ومدينة أشمون.