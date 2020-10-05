الخارجية الروسية: لافروف ولودريان يدعوان لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال محادثة هاتفية بينهما، اليوم الاثنين، طرفي النزاع في إقليم قره باغ (ناجورنو كاراباخ) المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري وشامل لإطلاق النار.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك): "أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان".





وأضاف البيان: "تم خلال المحادثة بحث الوضع في إقليم قره باخ، وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ على خلفية تواصل العمليات العسكرية الشاملة، ووجها دعوة للأطراف المتنازعة للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتصعيد التوتر".



