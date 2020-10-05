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أخبار العالم

الخارجية الروسية: لافروف ولودريان يدعوان لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال محادثة هاتفية بينهما، اليوم الاثنين، طرفي النزاع في إقليم قره باغ (ناجورنو كاراباخ) المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري وشامل لإطلاق النار.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك): "أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان".

وأضاف البيان: "تم خلال المحادثة بحث الوضع في إقليم قره باخ، وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ على خلفية تواصل العمليات العسكرية الشاملة، ووجها دعوة للأطراف المتنازعة للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتصعيد التوتر".

وكان الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعوا في وقت سابق من خلال بيان مشترك بشأن الوضع في قره باخ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
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