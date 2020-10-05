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محافظات

تطهير 34 مخرا .. المنيا تستعد لسيول الشتاء بخطة شاملة لمواجهة الأزمات والطوارئ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:03 م
المنيا تستعد لسيول
المنيا تستعد لسيول الشتاء
ايمن رياض
استعدت محافظة المنيا بخطة شاملة لسيول الشتاء القادم من خلال محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها تم خلاله تدريب الأفراد، والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدى التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة مثل تلك الأزمات.

تفقد  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا  العرض الخاص باصطفاف عدد  من الآليات والمعدات والمركبات التي تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، كما تابع المحافظ تطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة نصف نقل جرفتها مياه السيول الى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.

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حضر العرض الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، والعقيد أركان حرب محمد حسن، الكردي المستشار العسكري، والمهندس عوض حسين، رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمحافظة، المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في التدريب.

قال المحافظ إن هذا التدريب نتاج سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة الخطة الشاملة لمواجهة السيول.

وأشار إلى أن طابور العرض شمل الآليات والمعدات والمركبات من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدني، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 70% من نسبة إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

وأوضح القاضي أن المنيا كانت من أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي اصابت المحافظة شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، والذي اوصى بتوفير كافة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.

ووجه المحافظ، بضرورة مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وكذلك التأكيد على تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع تلك البيانات والاحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية.

من جانبه أوضح المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن المنيا من أكثر المحافظات تعرضًا لمخاطر السيول بحكم موقعها الجغرافي المواجه لسلسلة جبال البحر الأحمر، مشيرًا الى انه تنفيذا لتكليفات المحافظ، تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرًا طبيعيًا و22 صناعيًا.

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