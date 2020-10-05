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فن

يا عينى على اللى حب ولا طالشى .. قصص حب نجوم لم تكتمل | تعرف عليهم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:09 م
عمرو دياب وشقيقة
عمرو دياب وشقيقة الهام شاهين
أحمد إبراهيم
اثار لقاء المطرب عمرو دياب وشقيقة إلهام شاهين فى حفل زفاف أمير شاهين حالة من الجدل الواسع حيث كانت خطيبته الاولى ولكن الزواج لم يكتمل، وجاء هذا اللقاء بعد مرور أكثر من 30 عاما على خطبة الهضبة لشقيقة إلهام شاهين والتى انتهت سريعا قبل ان ترى النور ولم يكن حال عمرو دياب وشقيقة إلهام شاهين هو الاول من نوعه حيث تعرض عدد من النجوم لهذا الأمر وهو الحب الذى لم يكتمل فى بدايته. 

ونرصد ابرز النجوم الذين تعرضوا الى الحب الذى لم يكتمل أو ما يطلق عليهم اللى حب ولا طالشى. 

عمرو دياب وشقيقة الهام شاهين :
بالعودة 30 عاما للوراء، كانت الفنانة إلهام شاهين قد أقنعت منتجي فيلم السجينتان بضم عمرو دياب الذي كان في بداية مشواره الفني، ورشحته لمشاركتها في الفيلم، حينها كان الهضبة مغمورًا، ولم يكن قدم سوى أغنية واحدة وهي " حمدالله على السلامة" ، وبالفعل نجحت إلهام شاهين في محاولتها وشارك عمرو دياب في الفيلم وحينها تعرف على شقيقتها إيناس شاهين . 

التقى عمرو دياب و إيناس شاهين خلال فترة تصوير فيلم السجينتان ، وتقدم لخطبتها وكان عمره حينها 27 سنة أما إيناس كان عمرها 17 سنة حينها، لم تكن إلهام شاهين راضية عن تلك الخطبة، لكنها تمت، وبشكل سريع تم فسخ الخطبة، وكان لإلهام شاهين دور كبير في القيام بهذا الأمر.

إلهام شاهين تحدثت عن علاقة عمرو دياب وشقيقتها إيناس سابقًا خلال لقائها في إحدى البرامج ، وقالت أنها رفضت تلك العلاقة نظرًا لفارق العمر بينهما وأنها كانت سبب في فسخ الخطبة . 

منى زكى ومحمد الشقنقيرى : 
أما الفنانة منى زكي، وقبل زواجها من النجم أحمد حلمي، كانت مخطوبة لزميلها الفنان محمد الشقنقيري، نجل المخرج ابراهيم الشقنقيري. وتم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها في حينها، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية التي لا يجوز الحديث عنها.

منى زكي خرجت بعد ذلك في أحاديث صحافية لتؤكد أنها كانت في عمر الـ16 عاما عندما تم خطبتها للشقنقيري وأن "الزواج قسمة ونصيب".

أحمد رزق وحنان مطاوع :
بينما ارتبط الفنان أحمد رزق بعلاقة خطوبة بالفنانة حنان مطاوع، ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، حيث نشأت قصة حب بينهما عقب مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" ولكن تم الانفصال سريعا، دون أن يعلن أحد الطرفين أسباب ذلك وبعدها تزوج الفنان رزق من فتاة مغربية فيما تزوجت حنان قبل أيام من المخرج أيمن اليماني.

مى نور الشريف وعمرو يوسف : 
وخلال مسلسل "الدالي" الذي شاركت فيه والدها الفنان الراحل نور الشريف، ارتبطت ابنته الفنانة مي نور الشريف بقصة حب مع الفنان الشاب عمرو يوسف وتمت الخطوبة في منزل الفنان الراحل، لكن بعد أشهر قليلة أعلنا الانفصال، لكنهما كانا حريصين على الحفاظ على صداقتهما.

محمد فؤاد وصابرين
ارتبط الفنان محمد فؤاد في بداية التسعينيات بخطوبة مع النجمة صابرين و تم نشر عدة صور لقصة حبهما ولكن سرعان ما فسخت الخطوبة ولم يعلن الطرفان عن السبب.
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