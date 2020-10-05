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رياضة

الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:41 م
محمود علاء
محمود علاء
محمد سمير
أضاع نادي الزمالك فرصة التعادل أمام سموحة فى المباراة المقامة حاليا والتي تقدم فيها الفريق السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وأهدر محمود علاء، ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمى بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة .

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو .

وأحرز صلاح محسن هدفا عالميا فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء  بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك ابو جبل 

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.
ويسعى الزمالك، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابلا الفريقين في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة.

وتعد مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في أولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.
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