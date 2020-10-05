نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

أعلنت شركة رولز رويس الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، عن نسخة جديدة تنضم إلى أسطول سياراتها، وهي النسخة EWB من طرازها الشهير Ghost.





وتنفرد نسخة EWB بمظهر متألق للغاية كعادة إصدارات رولز رويس والتي تعد واحدة من أهم منتجي السيارات الفارهة العالم، فعند رؤية العلامة المميزة "RR" فتأكد أن أمامك مواصفات فنية رائعة أيضا بجانب التصميم الجذاب.





النسخة ""EWB تتميز بمحرك تربو مزدوج مكون من 12 أسطوانة، يعطي قوة 571 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات من شركة ZF الهندسية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كلم/ساعة.





السيارة تتمتع بمزيد من الرحابة والاتساع في مقصورتها الداخلية، وذلك بفضل طول قاعدة العجلات الخاصة بها والتي تزيد بنسبة تصل إلى 17 سنتيمتر عن الأيقونة "Ghost"، ليبلغ طولها نحو 5.72 متر.





إلى جانب ذلك تتمتع السيارة أيضا بمقصورة قيادة متطورة تتيح لك التمتع بالوسائط المتعددة ونظام الكاميرا المحيطية ونظام القيادة الليلية وشاشة Head-up، مع استخدام أحدث التقنيات لتنقية الهواء.