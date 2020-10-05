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بيت الزكاة والصدقات: شيخ الأزهر وجه بدعم العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:11 م
بيت الزكاه والصدقات
بيت الزكاه والصدقات
محمود محسن
أكد اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري أنه في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله وما خلفته من آثار سيئة على بعض الفئات في المجتمع المصري وجه الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بالعمل على أكثر من محور لمساعدة تلك الفئات.

وأضاف أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن شيخ الأزهر قد وجه بمضاعفة الإعانة للأسر التي يتم مساندتها شهريا وعددها 95 ألف أسرة بمناسبة دخول المدارس. 

وتابع أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري أنه تم أيضا التنسيق مع وزارة القوى العاملة ووارة التخطيط ووزارة التضامن الاجتماعي كانت مع بداية ظهور جائحة كورونا وكان هناك 30 ألف أسرة تولينا مساعدتهم شهريا بمبلغ 500 جنيه كانت في شهور أبريل ومايو ويونيو.

وأشار أمين إلى أن شيخ الأزهر قد وجه تلك الإعانات لنفس الأسر بالتنسيق مع الوزارات المعنية في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وقال  أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري إن الدولة تحاول رفع المصاعب عن كاهل الأسر المصرية التي تضررت من العمالة غير المنتظمة وبيت الزكاة يعمل على وصول الزكاة لمستحقيها.
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