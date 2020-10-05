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وزير التعليم: 500 مليار جنيه ميزانية التعليم خلال 6 سنوات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:15 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن حجم ما تتحمله الدولة مقابل إعفاءات الطلاب هذا العام يقرب من مليار جنيه؛ موضحا ان ما يقرب من 500 مليار جنيه هى حجم ميزانيات التعليم خلال 6 سنوات. 

وقال طارق  خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: ان هناك 44 مليار جنيه  تم إنفاقها على خطة تطوير التعليم خلال 6 سنوات؛ لافتا ان الوزارة توفر للطلاب مجموعات تقوية ومنصات إلكترونية افضل من الدورس الخصوصية. 

وأوضح طارق ان هناك حزمة كبيرة من الإعفاءات المالية ستكون خلال العام الدراسي القادم، موضحا أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من الكمامات والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة لبدء الدراسة.  

وقال: «سنحتاج إلى 3 أجهزة قياس درجة حرارة في كل مدرسة بقيمة 60 ألف جنيه ».

وأوضح شوقي، أن كل من يحصلون على تكافل وكرامة معفيين من المصروفات الدارسية، منوها أنه تم اعفاء اكثر من 2 مليون ومائة ألف طالب من المصروفات الدراسية.


وأشار شوقي،الى انه تم اعفاء اكثر من 10 ملايين طالب من المصاريف خلال هذا العام؛ مرددا: « أن كل طالب ثانوي سوف يحصل على خدمات سنوية بما يقارب 20 ألف جينه».


ولفت شوقي، إلى أن التعليم سيشهد لأول مرة هذا العام أكبر قدر من الإعفاءات، وسوف نوفر لهم أكبر قدر من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 


وأكد شوقي، أن حجم ما ستتحمله الوزراة مقابل اعفاءات الطلاب هذا العام  يقرب من مليار جنيه. 

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