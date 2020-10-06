أستاذ جراحة: خدمات العلاج للسيدات مرضى سرطان الثدي مجانية.. فيديو

قال الدكتور عماد خلاف أستاذ جراحة أورام الثدي، إن علاج السيدات مرضى سرطان الثدي يتم مجانا، مؤكدا أن المريضة تذهب إلى مستشفي حكومي أو مستشفى تابع لوزارة الصحة ومعهد أورام أو مستشفى جامعي يتم تقديم جميع الخدمات لهن بالمجان .





وأضاف عماد خلاف خلال لقائه في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان الكشف يتم مجانا والاشعات واخذ العينة والتحاليل مجانا والعلاج الكيمياوي الجراحي والإشعاعي كلها مجانا، مؤكدا أن عيادات قصر العيني تعمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتي الثانية ظهرا مجانا .





واوضح عماد خلاف ، ان هناك علامات تدل علي سرطان الثدي ومنها التورم أو الاحمرار او الافرازات ويتم متابعتهم مرة كل عام من خلال البرنامج التي قامت بعمله وزارة الصحة ويشمل جميع المرضى المصريات اللاتي تم فحصهن. علاماتأوالمرضىاللاتي





وأشار الى انه من خلال الرعاية الصحية الأولية؛ تم فحص 6 ملايين سيدة، منهن 1.5 مليون سنهن أقل من 35 عاما، وتم تثقيفهن، ويتابعن كل عام، بينما تم فحص 4.5 مليون سيدة بالفعل .





ونوه إلى ان الكشف المبكر والعلاج المبكر لأمراض الثدي؛ يساعد الطبيب والمريضة في العلاج، لافتا إلى ان نسبة علاج سرطان الثدي في البداية تصل إلى 90% و95% .



