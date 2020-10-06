أحمد زاهر يكشف عن سبب منع بناته من التمثيل بعد فترة الطفولة.. فيديو

أكد الفنان أحمد زاهر أنه قد اتخذ قرارا بمنع ملك وليلى عن التمثيل بعد فترة الطفولة مؤكدا أنه كان لدىه قناعة تامة بأن معظم الفنانين الذين قدموا العديد من الأدوار فى الطفولة لا يسعفهم الحظ بأن يقدموا أدوارا فى الكبر.





وأضاف زاهر خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنه كان من الضرورى أن تختفيا عن التمثيل خاصة فى مرحلة المراهقة مشيرا إلى أنه كان ينوي أن يعودا في مرحلة الشباب للشاشة مرة أخرى.





وتابع الفنان أحمد زاهر أن الفنان ياسر جلال هو من قام إقناعي بأن تشارك ابنتي ليلى معه في بطولة مسلسل "الفتوة" ووافقت على أن تشارك معه وبالفعل أدت بشكل جيد واثبتت موهبتها الكبيرة التي تتمتع بها.





وقالت الفنانة ليلى احمد زاهر انني شعرت بالقلق من مسلسل الفتوة لأن أحداثه تدور فى عالم قديم لم أعشه من قبل، ولم أشاهد أعمالا فى نفس الفترة الزمنية، ولكن ساعدنى والدى ووالدتى كثيرا، فلولاهم لم أستطع معايشة الحالة.





وأشارت زاهر إلى أن الفنان ياسر جلال كان بمثابة أبي الثاني خلال هذا العمل وقام بدعمي بشكل كبير



