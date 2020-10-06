للمرة الثانية..رؤساء شركات التواصل الاجتماعي أمام الكونجرس

الكونجرس كلًا من سوندر بيشاي المدير التنفيذي لجوجل، وجاك دورسي المدير التنفيذي لتويتر، ومارك زوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك ، و ذلك للإدلاء بالشهادة أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في ٢٨ أكتوبر الجاري، بسبب مشكلة الاحتكار، تحديدًا خصوصية البيانات، ودمج الوسائط. يبدو أن مسلسل منصات التواصل الاجتماعى مع الكونجرس الأمريكي لن ينتهي بسهولة، بعدما استدعى





وبحسب موقع فون آرينا التقني ،فقد تقدم ثلاثتهم للإدلاء بشهادتهم بمحض إرادتهم، على الرغم من قرار اللجنة في وقت سابق بتحضير مذكرة إحضار لإجبارهم على الحضور.





و للعلم فهذه المرة ليست الأولى التي يمثل بها الرؤساء التنفيذيين لشبكات التواصل الاجتماعي أمام الكونجرس في قضايا مشابهة، ففي يوليو السابق ظهر كل من زوكربيرج وبيشاي بالإضافة إلى تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل، للإدلاء بشهادتهم في قضايا تتعلق بالمخاوف من الاحتكار.





و لكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر تركيزًا على حماية مواقع الويب بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصال، إلى جانب معالجة مشاكل خصوصية البيانات، وتوحيد الوسائط.



