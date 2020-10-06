سمير فرج: الحرب على الإرهاب امتداد لبطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه في يوم 6 أكتوبر المجيد عام 1973 كان موجودًا في مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه كان يتم افتتاح هذا المركز قبلها بعدة أيام.





وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة كان يدير عمليات حرب أكتوبر جميعها، موضحا أنه بالمركز تم وضع خرائط مشروع.





وتابع أن المركز خلال الحرب كان ينسق مع سوريا ومع القوات البحرية في باب المندب، لافتًا إلى أنه في يوم 6 أكتوبر العاشرة صباحا تم الانتهاء من خرائط التدريب ووضع خرائط الجرانيت بدلا منها، والتي تم من خلالها عبور الجيش وهجومه.





وأكد أنه في خلال الساعة ال12 ظهرًا وصل الرئيس السابق السادات ومرتدى زي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي بدأت إجراءات العد التنازلي للهجوم.





وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب تعتبر امتدادًا لبطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر.



