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سمير فرج: الحرب على الإرهاب امتداد لبطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق
هاجر إبراهيم
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه في يوم 6 أكتوبر المجيد عام 1973 كان موجودًا في مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه كان يتم افتتاح هذا المركز قبلها بعدة أيام.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة كان يدير عمليات حرب أكتوبر جميعها، موضحا أنه بالمركز تم وضع خرائط مشروع.

وتابع أن المركز خلال الحرب كان ينسق مع سوريا ومع القوات البحرية في باب المندب، لافتًا إلى أنه في يوم 6 أكتوبر العاشرة صباحا تم الانتهاء من خرائط التدريب ووضع خرائط الجرانيت بدلا منها، والتي تم من خلالها عبور الجيش وهجومه.

وأكد أنه في خلال الساعة ال12 ظهرًا وصل الرئيس السابق السادات ومرتدى زي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي بدأت إجراءات العد التنازلي للهجوم.

وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب تعتبر امتدادًا لبطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967 حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.
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