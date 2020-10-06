لو نسيت اسم الأغنية.. Spotify يتيح البحث بكلمات الأغاني

فى أكبر تحديث له على الإطلاق، قام موقع Spotify سبوتيفاى لخدمة البث الموسيقى والأغانى، بإتاحة خاصية جديدة لمستخدميه لتمكينهم عند البحث عن أغنية معينة باستخدام كلمات الأغنية بدلا من اسمها الأمر الذى سيسهل الكثير على مستخدمى التطبيق عند نسيان اسم الأغنية.
وبحسب موقع Yahoo News فإن التحديث الجديد سيشمل هواتف أندرويد وآيفون وأنظمة iOS من أجهزة الآيباد، وسيكون بإمكان المستخدمين عند نسيان أغنية معينة بكتابة الكلمات التى يتذكرونها وعند مطابقتها لكلمات الاغنية الأصلية سيقوم التطبيق بإظهار الأغنية للمستخدم.
ومن خلال البحث عن الكلمات المشابهة للأغنية ستظهر الأغنية ويمكن تحديدها والقيام بسماعها أو تحميلها على الهاتف، الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، ليستطيع تطبيق سبوتيفاى من مواصلة المنافسة ضد Apple Music.
وأضاف تطبيق سبوتيفاى خاصية أخرى وهى إصدار قائمة أسبوعية من أفضل الأغانى وأحدثها تحتوى على 50 أغنية سيتم بثها لمشتركى التطبيق فى الولايات المتحدة وباقى دول العام كل يوم اثنين من كل أسبوع.
وكانت شركة Counterpoint لأبحاث السوق كشفت أن موقع Spotify لخدمة البث الموسيقى، قد حصل على أكبر موقع من حيث عدد المشتركين في مواقع البث الموسيقى في العالم في عام 2019.
وحصل موقع Spotify على عدد مشتركين من كل أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي الاشتراكات، فيما جاء في المرتبة الثانية موقع Apple Music بنسبة 19%. أما موقع Amazon Music فجاء بنحو 15%.