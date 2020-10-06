تامر عبدالمنعم والعبساوى يفتتحان أسبوع الأفلام بحضور نجوم الفن

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم ، مدير قصر السينما ، وعادل العبساوى رئيس الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى ، غدا الأربعاء ، أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ، وذلك بمقر قصر السينما بجاردن سيتى .