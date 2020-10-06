خطوة تدعو للقلق.. تركيا توجه أنظمة إس-400 نحو البحر الأسود.. فيديو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي نقل أنظمة إس-400 الصاروخية التي تعتبر من أقوى أسلحة الجيش التركي بعد استيرادها من روسيا إلى مدينة سامسون التركية المطلة على البحر الأسود.





ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نسختها الناطقة باللغة التركية مقطع فيديو يظهر نقل الجيش التركي لأنظمة إس-400 باتجاه المدينة وسط ترجيحات باستخدامهم لإجراء مناورات عسكرية هناك.





ونوهت الوكالة إلى أن السلطات التركية لم تصدر بيانًا رسميًا حول تلك الخطوة حتى الآن.





وأثار شراء تركيا لتلك الأنظمة من روسيا أزمة شديدة بين أنقرة وواشنطن بدأت في منتصف شهر يوليو العام الماضي، حيث طلبت واشنطن من تركيا الانسحاب من الصفقة وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا من الأنظمة الروسية.





وقد رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان طلب الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة لطرده خارج صفقة طائرات إف-35 التي شاركت تركيا في تصنيعها.



