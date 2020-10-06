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أخبار العالم

خطوة تدعو للقلق.. تركيا توجه أنظمة إس-400 نحو البحر الأسود.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:24 م
منظومة إس 400 الصاروخية
منظومة إس 400 الصاروخية (أرشيفية)
محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي نقل أنظمة إس-400 الصاروخية التي تعتبر من أقوى أسلحة الجيش التركي بعد استيرادها من روسيا إلى مدينة سامسون التركية المطلة على البحر الأسود.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نسختها الناطقة باللغة التركية مقطع فيديو يظهر نقل الجيش التركي لأنظمة إس-400 باتجاه المدينة وسط ترجيحات باستخدامهم لإجراء مناورات عسكرية هناك.

ونوهت الوكالة إلى أن السلطات التركية لم تصدر بيانًا رسميًا حول تلك الخطوة حتى الآن.

وأثار شراء تركيا لتلك الأنظمة من روسيا أزمة شديدة بين أنقرة وواشنطن بدأت في منتصف شهر يوليو العام الماضي، حيث طلبت واشنطن من تركيا الانسحاب من الصفقة وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا من الأنظمة الروسية.

وقد رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان طلب الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة لطرده خارج صفقة طائرات إف-35 التي شاركت تركيا في تصنيعها.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية روسية، أن الجيش التركي غير قادر على تشغيل المنظومة الصاروخية لافتقاده الخبرة الكافية لتشغيلها، حيث رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إشراف الخبراء الروس على المنظومات الصاروخية الروسية، وأصر أن يتولى تشغيل المنظومة خبراء أتراك.
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