بسبب تدخل أنقرة في صراع كاراباخ.. ميركل تطالب أردوغان بوقف إطلاق النار

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف إطلاق النار في كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرميني.





ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، ناقشت ميركل مع أردوغان عبر محادثة بالفيديو، العلاقات الثنائية وقضية كاراباخ والأوضاع في ليبيا.





ودعت ميركل إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، مبدية دعمها "لمفاوضات في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس".



وحسب البيان الصادر عن مديرية الاتصالات في تركيا، عقد أردوغان مؤتمرًا بالفيديو مع ميركل، وناقشا قضايا شرق المتوسط ​​وليبيا وأذربيجان وأرمينيا فضلا عن العلاقات التركية الأوروبية.





وذكر أردوغان في الاجتماع أ ن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لم تكن كافية للتغلب على مشاكل العلاقات بين أنقرة والتكتل.





وأشار إلى أن تلك القرارات منفصلة عن العناصر التي يمكن أن تتغلب على المشاكل مع أوروبا وتهيئ الأساس للحوار والتعاون.

