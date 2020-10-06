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فن

لا تخشى فقدان السعادة.. رولا سعد تستعرض أنوثتها فى إطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:34 م
رولا سعد
رولا سعد
محمد بدران

حرصت  الفنانة اللبنانية رولا سعد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من احدث جلسة تصوير.


وخطفت رولا سعد الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها، مرتدية فستانًا باللون الاسود يكشف عن جمالها، بتصميم مجسم وقصير.

وتركت خصلات شعرها الاشقر المنسدل بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما برزت ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون الاحمر في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.

وعلقت رولا سعد قائلة "لاتخشى فقدان السعادة طالما أنك تجد في قلبك نزعة إلى إسعاد غيرك ...🌸💐"

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.




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