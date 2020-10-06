لا تخشى فقدان السعادة.. رولا سعد تستعرض أنوثتها فى إطلالة جريئة.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من احدث جلسة تصوير.





وخطفت رولا سعد الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها، مرتدية فستانًا باللون الاسود يكشف عن جمالها، بتصميم مجسم وقصير.



وتركت خصلات شعرها الاشقر المنسدل بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما برزت ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون الاحمر في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.



وعلقت رولا سعد قائلة "لاتخشى فقدان السعادة طالما أنك تجد في قلبك نزعة إلى إسعاد غيرك ...🌸💐"

