AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمدة 48 ساعة.. الأردن ينشر قوات الجيش لفرض حظر التجوال

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
محمد عثمان
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، نشر عناصر من الجيش الأردني في جميع محافظات البلاد وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته خلية أزمة كورونا في الأردن.


وقال مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا في الأردن، مازن الفراية، إنه اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة في جميع المحافظات.


وأوضح الفراية، أنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية، تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة.


وأضاف الفراية، أنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل خلال الأسابيع المقبلة.


ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستثنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.


وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.


وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1537 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 حالة خارجية.


كما سجلت الوزارة 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأعلن وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، تيسير النعيمي، إنه تقرر تعليق دوام جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى اشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل 75 حالة خلال يومين.. الأردن تعود للعزل الصحي من جديد

بسبب تفشي كورونا.. الأردن يعزل لواء الرمثا عن المملكة.. تفاصيل

الأردن يمدد ساعات حظر التجول في كل محافظات المملكة بسبب كورونا

كورونا يعيد الأردن للوراء..حظر تجوال شامل بمدينتين

السفارة الكويتية بالأردن توجه نداء عاجلا لمواطنيه

الأردن يعلن حظر التجول الشامل في العاصمة والزرقاء بسبب كورونا

ترشيحاتنا

متى ولد النبي محمد؟ .. تعرف على تاريخ ميلاده بالهجري والميلادي

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

بعد عرضي الأهلي وبيراميدز.. 40 مليون جنيه تثير غضب محمد إبراهيم في المقاصة

رسميا .. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة واحدة

استدرجها وحاول الاعتداء عليها.. ضبط صاحب محل قتل طفلة وألقى جثتها في شيكارة

على طريقة أحمد الشيخ.. قرار جديد من المقاصة بشأن رحيل محمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 وصفات لعلاج تصبغات واسمرار الوجه

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

بالريال السعودي.. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور