بايدن يصعد في وجه أردوغان مجددا.. مطالبات بالضغط على تركيا لوقف استفزازاتها في المتوسط

أكد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم جهود حلف شمال الأطلسي "الناتو"، انزع فتيل التوترات بين اليونان وتركيا، مشيرا إلى أن الاتفاقات الخاصة بإنشاء آلية عسكرية لفض الاشتباك واستئناف المحادثات الدبلوماسية هي خطوات في الاتجاه الصحيح.





وحسب موقع "أحوال" التركي، أضاف بايدن في بيان، أنه يجب على إدارة ترامب الضغط على تركيا للكف عن أي أعمال استفزازية جديدة بالمنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديدات بالقوة؛ لإفساح المجال لإنجاح الدبلوماسية“.





كما أشار إلى ضرورة حل الخلافات في المنطقة سلميا، واحترام وحماية سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.





ودعا بايدن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتراجع عن قراره الصادر مؤخرا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد وإعادة هذا الكنز لوضعه السابق، وضمان إتاحته للجميع، بمن فيهم الأرثوذوكس.





ولم يتطرق نائب الرئيس السابق إلى الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ، والتي تلعب تركيا فيه دورًا مدعمة باكو في القتال وإرسال مرتزقة سوريين للمعركة.





جاءت تصريحات بايدن استمرارا لانتقاده تعامل الإدارة الأمريكية مع أنقرة، التي قال في وقت سابق إنها استسلمت لخطط أردوغان في سوريا.





وكان جو بايدن، شن في وقت سابق هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظامه، متوعدا بإسقاطه.





وانتقد بايدن العلاقات الحالية بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، والتي عادت مرة أخرى إلى الواجهة، حيث توعد أردوغان قائلا إنه سيدعم المعارضة لإسقاطه اذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.



