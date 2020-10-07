AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النطق بالحكم في إعادة محاكمة 96 متهما بقضية "فض رابعة".. اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد زهير - أحمد مهدي
تصدر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حكمها فى إعادة محاكمة 96 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد والسجن لباقى المتهمين فى الدعوى.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها إن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تتلو أمر الإحالة في إعادة محاكمة أبو مصعب بـ الهجوم على فندق الغردقة

أبو مصعب ينكر الاتهامات في إعادة محاكمته بقضية الهجوم على فندق الغردقة

تأجيل إعادة محاكمة أبو مصعب في قضية الهجوم على فندق الغردقة لـ 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

العناية الإلهية تنقذ 36 راكباً من حادث مروع على الطريق الدولي «شرم الشيخ - الطور».. صور

شاهد.. لحظة وفاة المدرب أكرم حفيلة داخل الملعب.. فيديو

ميار شريف لاعبة التنس العالمية توجه 4 أسئلة لـ محمد صلاح.. فيديو

واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع بشار الأسد

شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى

محمد الحبشي: جروس لم يظلم لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص هاتف ذكي.. شاومي تكشف عن Poco C3 بـ 1600 جنيه.. صور

والدتها رقصت بعد وفاتها.. اختناق واحتراق رضيعة داخل سيارة في فلوريدا

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن