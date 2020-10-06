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أخبار العالم

وزير الخارجية المغربي يكشف نتائج الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:53 م
المشاركون في جولة
المشاركون في جولة الحوار الليبي
شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن هناك توافقات مهمة بعد جولة المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة، لافتا إلى أن الحوار الليبي الليبي كان ناجحا.

وأضاف بوريطة في كلمته خلال اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب، أن هذه المحادثات كانت بمنأى عن التدخلات الخارجية.

وأشارت إلى أن الجولة الثانية ترجمت بتوافقات، مؤكدا أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي.

وأوضح أن موقف الرباط تجاه الأزمة الليبية هو الحياد الإيجابي، مشيرا إلى أن المغرب حريص على استقرارها وحل أزمتها.

وتابع وزير الخارجية المغربي أن طرفي الحوار الليبي توصلوا إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية.

وحسب وسائل إعلام ليبية، وقع الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.
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