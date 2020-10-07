حكم الصلاة بالمكياج وهل ينقض الوضوء

حكم الصلاة بالمكياج ، ورد أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسًا، وصلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.









هل يجوز الوضوء بالمكياج

هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، وغياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها، من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة، وقد قال العلماء إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوءها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.





هل يجوز الصلاة بالمكياج ليلة الزفاف

جاء أنه يجوز الصلاة بمكياج خفيف، ولا مانع من ذلك، مؤكدًا: « وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء؛ لاحرج فيه، ووضوؤها وصلاتها صحيحة»، والعلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.





هل يجوز الصلاة بالبيجامة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته عن السؤال الوارد، إنه لا مانع من الصلاة ببنطلون البيجامة بشرط أن يكون واسعا.





وأضاف أمين الفتوى أن الصلاة بالبيجامة جائز وإن كان يفضل ارتداء شيء فضفاض أكثر.





هل يجوز قراءة القرآن بالمكياج

هل يجوز قراءة القرآن بالمكياج ، ففيه ذهب العلماء إلى أنه من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة كاملة فلو أن المرأة توضأت وتتطهرت ثم تزينت فيجوز لها ان تصلى لأنها متطهرة، لأنها أدت ما عليها من شروط صحة الصلاة فلا يجب عليها غير ذلك ، وإذا كانت المرأة متزينة فلا مانع من أن تقرأ القرآن ولا مانع ان تصلى وهى متزينة فكل هذا جائز ولا شئ فيه.





حكم وضع المكياج للنساء خارج البيت

للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.





يقول سبحانه في كتابه العظيم: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » الآية 31 من سورة الأعراف، فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج، إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب.



