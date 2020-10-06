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تعليم

للمرشحين لعلوم حلوان بتنسيق 2020.. تعرف على أوراق استكمال ملف التقديم بالكلية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:38 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية العلوم بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما أعلنت عن فتح باب التقدم للكشف الطبى للطلاب. 

ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى: 

- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور. 

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور. 
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور. 
- بطاقة 6 جند للذكور. 
- 8 صور شخصية 4*6. 
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور. 
- 5 صور من البطاقة الشخصية. 
- صورة ايصال دفع الكشف الطبى. 

كما انه قد حددت الكلية موعدا لتقديم الملفات لطلابها حيث قامت ادارة شئون الطلاب بتقسم ايام الاسبوع على الاحرف الابجدية للطلاب لمنع الزحام امام منافذ استلام ملفات الطلاب . 

وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على أيام ومواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة. 

ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :  البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.
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