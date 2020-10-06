للمرشحين لعلوم حلوان بتنسيق 2020.. تعرف على أوراق استكمال ملف التقديم بالكلية

ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:

- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.





-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.



- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.



- بطاقة 6 جند للذكور.



- 8 صور شخصية 4*6.



- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.



- 5 صور من البطاقة الشخصية.



- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.





كما انه قد حددت الكلية موعدا لتقديم الملفات لطلابها حيث قامت ادارة شئون الطلاب بتقسم ايام الاسبوع على الاحرف الابجدية للطلاب لمنع الزحام امام منافذ استلام ملفات الطلاب .



