أرامكو ترفع أسعار البيع لشحنات نفط نوفمبر إلى آسيا



ذكرت أنه تم رفع أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.



وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر.





أعلنت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، عن الأسعار الجديدة شحنات نوفمبر المتجهة إلى آسيا.أقرا ايضا .. النفط يرتفع 3.7% عند التسوية مع مخاوف من تعطل الإمدادات