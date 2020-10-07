AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس مدينة طوخ يتفقد المدارس الجديدة.. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
إبراهيم الهوارى
أجرى أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية جولة لتفقد عدد من المدارس الجديدة التى أوشكت على الانتهاء من إنشائها بمختلف قرى المدينة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع الوزيرى خلال الجولة مدى التزام الشركات المنفذة من الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة موجها على تذليل كافة العقبات لسرعة دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد لدخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد لتخفيف الكثافة داخل الفصول ودعم العملية التعليمية بالمؤسسات الجديدة.

من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جاهزية كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية.

وقال عجلان إن كافة مدارس التعليم الفني والقطاعات التابعة له، تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تجري أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

من جانبه قال عاطف سلامة وكيل المديرية، إنه يجري العمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة والتدريب العملي داخل الورش، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أي تزاحم خلال الدخول والخروج، وإجراء المسح الحراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.
نائب رئيس مدينة طوخ يتفقد المدارس الجديدة.. صور
نائب رئيس مدينة طوخ يتفقد المدارس الجديدة.. صور
نائب رئيس مدينة طوخ يتفقد المدارس الجديدة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

خلال مؤتمر لوزيري الصحة والتعليم لاستعراض خطة الحد من انتشار فيروس كورونا في المدارس.. زايد: تحديد القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية.. وشوقى: إجراءات لسلامة الطلاب والمعلمين

كل ما تريد معرفته عن موعد الدراسة بالمدارس

لطلاب المدارس.. تعرف على نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2021

تعليم القليوبية: توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين..صور

تعليم القليوبية: جاهزية مدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

كيا تعلن عن السيارة العائلية الجديدة سول 2021 .. صور

حكايات من زمن فات.. سر إجبار السادات بليغ حمدي والنقشبندي على تلحين "مولاي"

حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب يرفع السرية عن فضائح كلينتون

عين على المنافس.. سيراميكا كليوباترا على بعد خطوتين من الدوري الممتاز

خلاص مش قادرة بقى.. بسمة وهبة تعلن عودتها لمصر.. شاهد

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور

كيا تعلن عن السيارة العائلية الجديدة سول 2021 .. صور

بعد عقد قرانها على أحمد صالح خالد.. تعرف على تفاصيل إطلالة هنادي مهنا