نائب رئيس مدينة طوخ يتفقد المدارس الجديدة.. صور

أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية جولة لتفقد عدد من المدارس الجديدة التى أوشكت على الانتهاء من إنشائها بمختلف قرى المدينة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. أجرىإنشائها





وتابع الوزيرى خلال الجولة مدى التزام الشركات المنفذة من الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة موجها على تذليل كافة العقبات لسرعة دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد لدخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد لتخفيف الكثافة داخل الفصول ودعم العملية التعليمية بالمؤسسات الجديدة.





من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جاهزية كافة مدارس التعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية.





وقال عجلان إن كافة مدارس التعليم الفني والقطاعات التابعة له، تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تجري أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





من جانبه قال عاطف سلامة وكيل المديرية، إنه يجري العمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة والتدريب العملي داخل الورش، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أي تزاحم خلال الدخول والخروج، وإجراء المسح الحراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.