رئيس بنك التعمير والإسكان: استراتيجيتنا ترتكز على مبادرات مستدامة لتطوير التعليم والصحة

أكد حسن غانم رئيس بنك التعمير والاسكان أن استراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تركز على مبادرات مستدامة تساهم في تطوير مجال التعليم والصحة وتماشيا مع هذه الاستراتيجية التي تهدف أن يكون للبنك دور إيجابي وفعال في تقديم الدعم خاصة لتطوير العملية التعليمية والمشاركة في المبادرات التي تحسن البيئة التعليمية للطلاب وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب.

واكد غانم فى تصريحات صحفية ان التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعٍ قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف أن البنك حريص دائما على تكريم اوائل الطلاب لافتا الى ان هذا التكريم يأتي في إطار برنامج تكريم نوابغ الطلبة الذي يتبناه البنك منذ 6 سنوات لتعزيز الدور الذي يقوم به البنك لرعاية أبنائه من الطلبة والطالبات المتفوقين وحثهم على المزيد من النجاح والتفوق.

وأشار إلى أن رعاية البنك لأبنائه المتفوقين تستمر حتى نهاية المرحلة الجامعية بشرط الاستمرار في التفوق العلمي والأخلاقي.





ونوه إلى أن برنامج رعاية نوابغ الطلبة يشمل أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر البالغ عددهم 27 طالبا كل عام.

وتوجه غانم بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة على الدعم والتعاون الدائم والمثمر، ولأولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين على ما بذلوه من جهد مكثف مع أبنائهم للوصول إلي التفوق متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم خلال المراحل التعليمية القادمة وأن يظلوا نماذج مشرفة وسببا في الارتقاء ببلدنا الحبيبة مصر.