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حوادث

ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بالسويس.. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
ضبط 240 طربة لمخدر
ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بالسويس
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بالسويس.
  

أكدت معلوامت وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) قيام 3 أشخاص (عاطلَين، سائق) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى نقل وترويج مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق السويس إلى محافظات السويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع  مديرية أمن السويس وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة فيصل.. وبحوزتهم (240) طربة لمخدر الحشيش وزنت (25 )كيلو جرام داخل مخزن سرى بإحدى السيارتين "أسفل الكرسى الأمامى بجوار السائق وكذا بشنطة السيارة" كما ضُبط بحوزتهم مبلغ مالى، (5) هواتف محمول.

 بمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 1700000) مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبًا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بالسويس.. صور
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