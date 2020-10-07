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محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء محطة المياه والتشجير بالمنطقة الاستثمارية ببنها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها حيث تابع المحافظ اعمال انشاء محطة المياه الخاصة بالمنطقة الاستثمارية والتي سيتم الانتهاء منها خلال اسبوعين.

كما تفقد المحافظ أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية ، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

وقال محافظ القليوبية ان المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب تقع علي مساحة 48 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة ، وسيتم افتتاحها قريبا وطرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب.

أكد المحافظ على اهتمام المحافظة بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية البناء والتنمية.

وكان المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها قد تفقد أعمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الإستثمارية بمدينة بنها وذلك بناء على توجيهات اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال عبدالستار أنه تم الإنتهاء من إنشاء جميع الأرصفة والبلدورات وزرع أعمدة الإنارة وجاري أعمال التشجير والتجميل وذلك تمهيدا لافتتاح المنطقة قريبا.
محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء محطة المياه والتشجير بالمنطقة الاستثمارية ببنها
محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء محطة المياه والتشجير بالمنطقة الاستثمارية ببنها
محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء محطة المياه والتشجير بالمنطقة الاستثمارية ببنها
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