حجز إعادة محاكمة متهم في الهجوم على فندق الغردقة للحكم

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة" للحكم في جلسة ١٠ ديسمبر.





وأنكر المتهم محمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبو مصعب"، قيامه بقتل سائحين أو التخابر لصالح جهات أجنبية، قائلا ده محمد اللي مات هو اللي عمل كدة.





وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، محمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبو مصعب"، لأنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 8 يناير 2016 بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر وخارج مصر، تخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد "داعش" والقيام بأعمال إرهابية، واتفق مع آخر متوفى على قتل سائحين، وقد وقعت الجريمة بأن ارتكبوا عملية استهدفت 3 سائحين أجانب بالغردقة.





وشرع وآخر متوفى في قتل "ألفونس سامي" واخرين مبينة اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل السائحين الأجانب وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء وحزامين ناسفين، ومسدس لبث الرعب والإرهاب، وتنفيذا لذلك توجه لأحد الفنادق السياحية وما أن دلف إليهم حتى أحدث ما بهم من إصابات قاصدا قتلهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.