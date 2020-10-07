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تعليم

استعدادًا للمدارس ... حي ثان المنتزه يواصل رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:56 م
رفع المخلفات من
رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي
أحمد بسيوني
واصل جهاز المراقبة العامة للنظافة والتجميل بحي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، أعمال رفع نواتج مخلفات الأشجار الناتجة عن أعمال تقليم وتهذيب النباتات والأشجار من محيط المدارس المتواجدة بنطاق الحي.

 
حيث تم القيام برفع تراكمات المخلفات بمعدل عدد 4 نقلات، للحفاظ على المظهر العام والجمالى للحي، تحت إشراف ومتابعة مراقب عام النظافة والتجميل بالمنتزه ثان.

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جاء ذلك فى ضوء الاهتمام بمجابهة التلوث البيئي ورفع المخلفات وتطبيق منظومة النظافة ، ولازالت الأعمال مستمرة والمتابعة جارية بنطاق الحي، لتوجيهات اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه.

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، فى ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.

استعدادًا للمدارس ... حي ثان المنتزه يواصل رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي
استعدادًا للمدارس ... حي ثان المنتزه يواصل رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي
استعدادًا للمدارس ... حي ثان المنتزه يواصل رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي
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