استعدادًا للمدارس ... حي ثان المنتزه يواصل رفع المخلفات من أمام المدارس بنطاق الحي

حيث تم القيام برفع تراكمات المخلفات بمعدل عدد 4 نقلات، للحفاظ على المظهر العام والجمالى للحي، تحت إشراف ومتابعة مراقب عام النظافة والتجميل بالمنتزه ثان.





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