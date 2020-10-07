نسيج نول الكليم ورشة عمل جديدة في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

يُنظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل للشباب تحت عنوان "نسيج نول الكليم"، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.





تُركز الورشة على التعريف بخطوط النول وهي الخيوط الأساسية التي يُبنى عليها النسيج، وكذلك التعريف بأنواعها المختلفة مثل: النول البسيط، والنول الخشبي المستدير، وغيرهم.





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ومن المقرر أن يتم خلال الورشة تصميم "قطعة نسيج" لتوضيح كيفية استخدام النول، وعمل النسيج، والتغلب على المشاكل والعقبات التي يمكن أن تظهر خلال مراحل العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النسيج على الحقائب والإكسسوارات والملابس والديكورات.





تدير الورشة الفنانة فجر علاء الحاصلة على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال، وقد عملت كمدربة للنسيج في الكثير من معارض الحرف اليدوية.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك حماية الصناعات اليدوية والتراثية في مصر مع إضافة اللمسات العصرية.





تبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الجمهور من سن 18 فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 سنة.