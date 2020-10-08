الامتحانات الصيفية بجامعة عين شمس.. إجراءات احترازية مشددة و4 فترات للامتحانات وساعة مدة اللجنة

- فعاليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس

- إجراءات احترازية مشددة فى كلية الصيدلة والهندسة تواصل تسليم الملفات للطلاب الجدد

يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات "الفصل الصيفي" في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري.





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قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الآداب إنه يتابع سير عملية الامتحانات، منوها بأنها يسودها الهدوء وسط الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس "كوفيد 19" بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.





وأشار عميد الكلية إلى حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات.





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وأضاف الدكتور مصطفى أن تواجد أستاذ المادة في اللجان بالإضافة إلى التأكد من إتمام أعمال الكنترول بشكل يومي مع الحرص على تسليم كراسات الإجابة في صناديق بلاستيكية معقمة، موضحا أنه يتم التوجه السريع من قبل أطباء المركز الطبي بالكلية في حالة وجود أي حالة تحتاج إلى الإسعاف .









وتابع عميد كلية الآداب أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الصيفي لهذا العام يبلغ 2000 طالب وتجرى الامتحانات على 4 فترات وتبلغ مدة اللجنة ساعة واحدة .









ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة .

وأكد الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.



