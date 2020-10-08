الامتحانات الصيفية بجامعة عين شمس.. إجراءات احترازية مشددة و4 فترات للامتحانات وساعة مدة اللجنة

- فعاليات امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس
- إجراءات احترازية مشددة فى كلية الصيدلة والهندسة تواصل تسليم الملفات للطلاب الجدد
يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات "الفصل الصيفي" في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري.
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قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الآداب إنه يتابع سير عملية الامتحانات، منوها بأنها يسودها الهدوء وسط الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس "كوفيد 19" بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.
وأشار عميد الكلية إلى حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات.
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وأضاف الدكتور مصطفى أن تواجد أستاذ المادة في اللجان بالإضافة إلى التأكد من إتمام أعمال الكنترول بشكل يومي مع الحرص على تسليم كراسات الإجابة في صناديق بلاستيكية معقمة، موضحا أنه يتم التوجه السريع من قبل أطباء المركز الطبي بالكلية في حالة وجود أي حالة تحتاج إلى الإسعاف .
وتابع عميد كلية الآداب أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الصيفي لهذا العام يبلغ 2000 طالب وتجرى الامتحانات على 4 فترات وتبلغ مدة اللجنة ساعة واحدة .
ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة .
وأكد الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.
وأضاف أبو شنب أنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية الي جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة إمتحان.
وأشار إلى أن أفراد الأمن تقوم بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبة نهائيا (قبل الامتحان أو بعد الانتهاء).
وأضاف الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إنه تم بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد وتسليم الملفات والتي من المقرر انتهاؤها يوم 5 أكتوبر أما عن برامجها التخصصية والبينية سوف تنتهي من الكشف الطبي وتسليم الملفات يوم 11 أكتوبر.
وأشارعميد كلية هندسة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، منوها أن الكشف الطبي والذي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.
وشدد الدكتور ضياء أن يحضر كل طالب المستندات التالية:
- بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.
- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.
- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية.
- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).
- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.
- الحافز الرياضى أن وجد.
ونوه عميد هندسة الي انه يمكن ان يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:
https://portal.eng.asu.edu.eg/download?sid=E4%2FSxWApaIzdyZhRbHTGIO1IeTestFPceA%2Fzemo9ONI%3D
وأكد علي حضور الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، الدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية.