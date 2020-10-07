تعليق ناري من أحمد موسى على هدفي مروان محسن في مرمى إنبي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي أحرز هدفين فى مرمى إنبى فى أول ربع ساعة، مضيفا: "مروان محسن يتألق ويحرز هدفين فى 15 دقيقة أمام إنبي".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب مروان محسن ويعلم أنه يمتلك الكثير من المهارات، معلقًا: " لما بنقسو عليه بيكون من أجل أن يكون الأفضل".





وتابع: " على الجميع الاحتراس من مروان محسن، وأى لاعب ولا يسوى أمام المهاجم مروان محسن".





وانتهت احداث الشوط الاول من مباراة الاهلي وانبي بتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في شباك منافسه إنبي.

ومرر العربي بدر اللاعب الناشئ كرة طويلة بينية من منتصف ملعب الاهلي الى مروان محسن الذي تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة جزاء انبي وسدد كرة من فوق الحارس أسكنها الشباك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وأهدر أحمد فتحي فرصة هدف في الدقيقة ٨ عقب تسجيل الهدف، بعد تمريرة مميزة من مروان محسن لتصل لفتحي الذي سددها بطريقة غريبة.

ونظم الأهلي هجمة منظمة من محمد هاني الذي مرر كرة رائعة في الدقيقة ١١ لتصل لوليد سليمان الدي تسلم الكرة باحترافية شديدة ومررها لأحمد فتحي وسددها ولكن ارتطتمت بدفاع انبي.

وتمكن انبي من تنظيم دفاعته وردع هجوم النادي الاهلي الذي شنه منذ الدقيقة الاولى من المباراة.

استطاع مروان محسن من مراوغة دفاع انبي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة، واسكان الكرة في الشباك ويعلن عن هدفه الثاني في المباراة.

وتوقفت المباراة بسبب استدعاء حكم المباراة من خلال حكام الVAR، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وعاد محمد يوسف حكم المباراة لخاصية الVAR لفحص لعبة تشكك حكام الخاصية في احتسابها ركلة جزاء للنادي الاهلي، ولكن لم يحتسبها شيئاََ.

وأجرى موسيماني التبديل الاول للنادي الاهلي، بخروج ايمن اشرف ونزول عمرو السولية بدلاََ منه في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ووصل انبي لمرمى النادي الأهلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وحصل على ركلة ركنية ولكن مرت على مرمى علي لطفي بسلام.

وحاول احمد علي مهاجم انبي ان يهدد مرمى علي لطفي قبل انتهاء شوط المباراة الاول ولكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.







